Steht das Event „Stuttgart am Meer“ vor dem Aus?

Grüne in Stuttgart besorgt

1 Abkühlung vor dem Stadtmuseum – das boten die Pools im Sommer 2018 vor dem Stadtmuseum. Foto: Nina Ayerle

Pools und eine Surfwelle – das Festival „Stadt am Meer“ rund um das Stadtmuseum in Stuttgart hat vergangenen Sommer viele Stuttgarter begeistert. Die Grünen fürchten, dass es dieses Jahr kein Geld dafür gibt.

Stuttgart - Steht das Sommerfestival „Stuttgart am Meer“ rund um das Stadtmuseum nach dem vielversprechenden Start im vergangenen Sommer schon wieder vor dem Aus? Das befürchten jedenfalls die Grünen im Gemeinderat, weil die Finanzierung für 2019 nicht gesichert sei. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt im Haushalt Geld aus dem Jahr 2017 in Höhe von 225 000 Euro übrig und das ür das Festival lockergemacht. Diese Mittel fehlten nun im aktuellen Haushaltsjahr, so die Grünen-Fraktion.

In einem Antrag fordert sie die Stadtverwaltung auf, die Höhe des Zuschusses zu berechnen, der notwendig wäre, damit das Event auch 2019 ausgerichtet werden kann, und zu prüfen, welche Haushaltsreste aus 2018 hierfür zur Verfügung gestellt werden könnten. Nach Angaben der Fraktion hat sich die Internationale Bauausstellung GmbH (IBA) als Partner des Festivals bereit erklärt, sich mit einem namhaften Betrag an der Finanzierung zu beteiligen.