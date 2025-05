Wahl zum Grünen-Spitzenkandidat: Özdemir wirbt mit Wirtschaftskurs - an wenigen Stellen wird er konkret

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) empfahl Cem Özdemir am Samstag als seinen Nachfolger. Foto: Marijan Murat/dpa

Der Grünenpolitiker will die Südwest-Grünen in den Landtagswahlkampf führen. In seiner Rede skizziert er erste Ideen – und spricht große Lobbygruppen an.











Cem Özdemir hat in seiner Bewerbungsrede als Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl einen sichtbaren wirtschaftspolitischen Kurs eingeschlagen. „Ich trete dafür an, dass wir unsere Kraft, unsere Stärke, als Baden-Württemberg neu mobilisieren“, sagte der 59-Jährige am Samstag in Heidenheim in seiner Bewerbungsrede für die Nominierung zum Spitzenkandidaten und kündigte an, „ein neues Kapitel für das Land aufschlagen zu wollen“. Baden-Württemberg solle die Heimat für das „nächste große Ding werden“.