1 Winfried Kretschmann denkt nach eigenen Angaben nicht daran, eine weitere Universität im Südwesten zu gründen. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel will im Fall seiner Wahl zum Regierungschef eine zehnte Universität in Baden-Württemberg gründen - Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält von der Idee aber nichts. „Ich werde das nicht kommentieren“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart.