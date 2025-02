Gründe noch unklar: The Rolling Stones sagen geplante Europa-Tournee ab

Die Rolling Stones haben ihre für den Sommer 2025 geplante Europa-Tournee abgesagt. Ursprünglich sollten Mick Jagger und Co. auch in Deutschland auftreten. Die Band hofft nun auf Konzerte im kommenden Jahr. Die Gründe für die Absage sind bislang noch nicht bekannt.

Enttäuschende Nachrichten für Fans der Rolling Stones: Die legendäre Rockband hat ihre für den Sommer 2025 geplante Europa-Tournee abgesagt. Wie zunächst die gut informierte Fanseite "iorr.org" berichtete, sind die geplanten Konzerttermine in verschiedenen europäischen Städten vom Tisch.

Die Tour sollte die Band auch nach Deutschland führen. Geplant waren unter anderem Auftritte im Münchner Olympiastadion sowie in Berlin Anfang Juli. Auch Konzerte in London, Barcelona, Amsterdam, Paris und Kopenhagen standen auf dem vorläufigen Tourplan.

Verschiebung statt kompletter Absage?

Ersten Berichten zufolge soll die Tournee jedoch nicht komplett abgesagt, sondern nur verschoben worden sein. Wie die britische "The Sun" darüber hinaus berichtet, hoffen Mick Jagger (81), Keith Richards (81) und Ronnie Wood (77), die Shows 2026 nachholen zu können. "Mick, Keith und Ronnie lieben es, live aufzutreten. Deshalb besteht die Hoffnung, dass die Promoter für nächstes Jahr Termine festmachen können", zitiert die Zeitung einen Insider.

Die Gründe für die Verschiebung sind noch unklar. Den Berichten zufolge gab es im Vorfeld bereits Bemühungen, die Europatournee anzupassen und zu verkürzen. In Fanforen wird über mögliche gesundheitliche Probleme innerhalb der Band spekuliert - bestätigt sind diese Gerüchte jedoch nicht.

Erfolgreiche US-Tournee im Vorjahr

Zuletzt waren die Rolling Stones im vergangenen Sommer in den USA auf Tour. Die 20 Stadionkonzerte zur Promotion ihres aktuellen Albums "Hackney Diamonds" waren ein voller Erfolg: Zirka 850.000 Tickets wurden verkauft, der Umsatz lag bei rund 225 Millionen Euro. Das Album selbst, das erste mit neuem Material seit "A Bigger Bang" aus dem Jahr 2005, schaffte es im Oktober 2023 direkt an die Spitze der Charts.

Die Band selbst hatte die Tournee-Gerüchte vor wenigen Wochen noch selbst befeuert. In einem Instagram-Post zum Jahreswechsel kündigten die Stones mit den Worten "See you in 2025!" Aktivitäten für dieses Jahr an. Da die Konzerte von der Band offiziell nie angekündigt wurden, wird es vermutlich auch keine offizielle Stellungnahme zur Absage geben.

In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" gab jedoch der Sprecher des Münchner Olympiaparks bekannt, dass "alles festgezurrt" gewesen sei. Man hätte "bald offiziell mit dem Termin herausgehen dürfen". Man bedauere die Absage in jeder Hinsicht. Auch der Sprecher konnte keine Gründe für die Absage benennen.