Grünanlage in Münster: Neue Aussicht auf den Neckar am Schnarrenberg

1 Neue Ausblicke am Schnarrenberg. Foto: Landeshauptstadt Stuttgart

In Münster gibt es ab sofort eine neue Grünanlage, von der aus man einen wunderbaren Blick über den Neckar hat. Sie ist über den Weg von der Austraße zum Schnarrenberg aus erreichbar – und bequeme Liegen gibt es auch.











Schon lange hatte man in Münster auf diese Erneuerungsmaßnahme mit dem Projektnamen „Tapach-Link“ gewartet. Sie ist Teil des Masterplans Erlebnisraum Neckar der Stadt Stuttgart, der eine Verbindung von der Austraße zum Schnarrenberg und weiter ins Tapachtal schaffen soll. Auch Bezirksvorsteherin Renate Schilling freut sich, dass es nun endlich geklappt hat und dass auch die Neuerungen in den Weinbergen in Münster auf der Fläche eines verwaldeten Kleingartens fertig sind. So wurde nun die Wegeverbindung von der Austraße zum Schnarrenberg mit einem neuen Aussichtsplatz auf Neckar und Max-Eyth-See aufgewertet. Dort locken jetzt auch bequeme Sitzbänke am Hang.