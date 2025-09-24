Grün und Ruhe im „Europa Vallée“: Europa-Park plant neuen Freizeitstandort im Elsass

Den Europa-Park nördlich von Freiburg besuchen jährlich über sechs Millionen Menschen. Nun denkt die Inhaber-Familie über eine Filiale in Frankreich nach - mit einem neuen Konzept.
Der Europa-Park im südbadischen Rust plant im nahegelegenen Elsass einen Ableger mit einem neuen Konzept. Das sogenannte „Europa Vallée“ („Europa Tal“) solle viel Grün und Ruhe bieten, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Michael Mack der ostfranzösischen Regionalzeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace“. Möglicherweise könnten dort Sport- und Familienattraktionen sowie Hotels entstehen.