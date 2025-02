Grün-Schwarz im Land: Tabubruch mit Folgen

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Vize Thomas Strobl (CDU) im vertraulichen Gespräch an einem herbstlichen Tag auf dem Gelände des Klosters Bebenhausen bei Tübingen. Foto: imago//Arnulf Hettrich

Eine Union mit offener Flanke zur AfD ist auch für die Grünen im Land eine Zumutung, kommentiert Reiner Ruf.











Da saßen sie wieder, die zwei Alten, und heuchelten Harmonie, wo es keine gibt. Vor zwei Wochen noch hatte Winfried Kretschmann den CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz kritisiert; der Ton war schroff – gemessen an dem sonst einfühlsamen Umgang des Ministerpräsidenten mit Christdemokraten. Nach der jüngsten Sitzung des Landeskabinetts aber taten Kretschmann und sein Vize Thomas Strobl gerade so, als sei alles in Butter. Dabei ist Strobl ein strammer Gefolgsmann von Merz.