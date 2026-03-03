Groteske Zurschaustellung: Jack Schlossberg wettert gegen Kennedy-Serie Love Story

Auch nach dem Erscheinen von "Love Story" über die Liebe zwischen John F. Kennedy Jr. (1960-1999) und Carolyn Bessette-Kennedy lässt Neffe Jack Schlossberg kein gutes Haar an der Serie. Er wirft dem Produzenten vor, aus der tragischen Familiengeschichte Profit zu schlagen.

Jack Schlossberg (33) hat erneut Kritik an der Serie "Love Story" über die Liebesgeschichte zwischen seinem Onkel John F. Kennedy Jr. (1960-1999) und dessen Ehefrau Carolyn Bessette-Kennedy (1966-1999) geübt. Der Sohn von Caroline Kennedy (68) und Edwin Schlossberg (80) bezeichnete die Darstellung der Kennedy-Familie als "grotesk".

"Der Typ hat keine Ahnung, wovon er redet" Der 33-Jährige kritisierte den ausführenden Produzenten Ryan Murphy (60) dafür, dass er "ein Vermögen mit einer grotesken Zurschaustellung des Lebens anderer" verdiene. "Wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, der noch nie jemanden aus meiner Familie getroffen hat und nichts über uns weiß, dann sprecht mit Ryan Murphy", sagte er bei einem Auftritt in der Sendung "CBS Sunday Morning" im Rahmen seiner Kandidatur für den Kongress. "Der Typ hat keine Ahnung, wovon er redet."

Die Serie erzählt die turbulente Liebesgeschichte von JFK Jr. und seiner Ehefrau Carolyn bis zu ihrem tragischen Ende bei einem Flugzeugabsturz 1999 in der Nähe von Martha's Vineyard. Paul Anthony Kelly hat die Rolle von JFK Jr., Sohn des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963), übernommen, während Sarah Pidgeon als Carolyn Bessette-Kennedy zu sehen ist. "Das ist kein Dokumentarfilm", betonte Jack Schlossberg und spielte damit darauf an, dass die Serie sich nicht immer allzu genau an die wahren Begebenheiten halte. Auch seine Eltern spielen eine zentrale Rolle in "Love Story", sie werden von Grace Gummer und Ben Shenkman dargestellt.

Schlossberg fordert Produzenten zur Geldspende auf

"Ich würde mir wünschen, dass Herr Murphy einen Teil seines Millionen-Dollar-Gewinns an wohltätige Zwecke spendet, für die sich John zeitlebens eingesetzt hat", erklärte Jack Schlossberg weiter. "Vielleicht würde er etwas Geld an die JFK-Bibliothek spenden, um das Andenken an Präsident Kennedy zu bewahren, aber das tut er nicht."

Der Demokrat kritisierte generell, dass während der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump (79) "falsche Symbole über die Kennedy-Familie, meine Familie, verwendet" würden. "Wir müssen wirklich jede Gelegenheit nutzen, um die Dinge zu verbessern. Wenn Ryan Murphy sich also wirklich so sehr um die Kennedy-Familie, um meinen Onkel John, sorgt, könnte er vielleicht etwas unternehmen, um Trump aus dem Amt zu entfernen."

Schon Monate vor Serienstart äußerte er Kritik

Jack hatte seinem Unmut über die FX-Serie, die am 12. Februar startete und in Deutschland bei Disney+ zu sehen ist, bereits im vergangenen Sommer Luft gemacht. In einem emotionalen Video, das er in seinen Instagram-Stories veröffentlichte, betonte er:

"In letzter Zeit war mein Newsfeed voller Bilder meines Onkels, John F. Kennedy Jr., eines großartigen Mannes. Für alle, die sich fragen, ob seine Familie jemals konsultiert wurde oder etwas mit der neuen Show zu tun hat, die über ihn gemacht wird - die Antwort ist nein, und es gibt wirklich nicht viel, was wir dagegen tun können." Er finde es großartig, wenn Menschen seinen Onkel bewunderten. "Was ich nicht großartig finde, ist, davon auf groteske Art und Weise zu profitieren."