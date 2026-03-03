Groteske Zurschaustellung: Jack Schlossberg wettert gegen Kennedy-Serie Love Story

Auch nach dem Erscheinen von "Love Story" über die Liebe zwischen John F. Kennedy Jr. (1960-1999) und Carolyn Bessette-Kennedy lässt Neffe Jack Schlossberg kein gutes Haar an der Serie. Er wirft dem Produzenten vor, aus der tragischen Familiengeschichte Profit zu schlagen.
Jack Schlossberg (33) hat erneut Kritik an der Serie "Love Story" über die Liebesgeschichte zwischen seinem Onkel John F. Kennedy Jr. (1960-1999) und dessen Ehefrau Carolyn Bessette-Kennedy (1966-1999) geübt. Der Sohn von Caroline Kennedy (68) und Edwin Schlossberg (80) bezeichnete die Darstellung der Kennedy-Familie als "grotesk".