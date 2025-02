Am Pferdemarkt ist in Leonberg nichts wie gewohnt. Einige Einrichtungen und Ämter haben geschlossen. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten gibt es hier.

Die Stadtverwaltung, also auch das B ürgeramt im Alten Rathaus auf dem Marktplatz sowie die Ortschaftsverwaltungen, ist am Pferdemarktdienstag, 11. Februar, geschlossen. Für manche Einrichtungen gelten gesonderte Öffnungszeiten. Das Wahlamt im Neuen Rathaus ist am Dienstag von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet.

Volkshochschule am Dienstag zu

Die Volkshochschule schließt ihre Türen am Dienstag, 11. Februar, genauso wie die Stadtbüchereien, die Jugendmusikschule und die Stadthalle inklusive Kartenvorverkauf. Das Stadtmuseum ist am Samstag, 8. Februar, geschlossen, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr jedoch geöffnet. Am Montag ist es erneut geschlossen und am Dienstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das Hallenbad und die Sauna sind am Montag und Pferdemarkt-Dienstag geschlossen.

Am Pferdemarkt-Dienstag ist nur das Kinderhaus Spitalhof inklusive Hort geschlossen. Alle anderen städtischen Kindertageseinrichtungen sind geöffnet.

Der i-Punkt ist am neuen Standort unterhalb des Marktplatzes wie folgt geöffnet: Freitag, 7. Februar, 10 bis 18 Uhr; Sonntag, 9. Februar, 11 bis 18 Uhr; Dienstag, 11. Februar, 8 bis 16 Uhr.

Der Pferdemarkt beeinflusst auch den Leonberger Wochenmarkt. Da zum Pferdemarkt der Vergnügungspark auf dem Festplatz Steinstraße aufgebaut ist, wird der Markt am Samstag, 8. Februar, auf den Parkplatz beim Neuen Rathaus, Belforter Platz 1, verlegt. Parkplätze sind sowohl am Neuen Rathaus (Lindenstraße), beim Johannes-Kepler-Gymnasium (Lindenstraße) und auf dem „Eisplatz“ an der Schellingschule (Gerhart-Hauptmann-Straße) vorhanden.

Wochenmarkt nicht mit allen Ständen

Der Wochenmarkt wird nicht von allen Beschickern angefahren. Die Stadtverwaltung bittet daher um Verständnis, dass unter Umständen nicht alle Waren angeboten werden können. Der Wochenmarkt am Mittwoch, 12. Februar, auf dem Marktplatz fällt wegen der Aufräumarbeiten nach dem Pferdemarkt aus.

Am Samstag, 15. Februar, und am Mittwoch, 19. Februar, finden die Wochenmärkte dann wieder wie gewohnt auf dem Festplatz an der Steinstraße sowie auf dem Marktplatz in der Altstadt statt.