Großübung „Magnitude“ in Nordbaden: Hunderte internationale Kräfte üben Erdbeben-Einsatz

1 Ein Monitor zeigt die Ausschläge im Erdbeben-Messnetz des Landeserdbebendienstes an. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Als erstes Bundesland richtet Baden-Württemberg eine internationale Großübung mit Einsatzkräften anderer EU-Mitgliedstaaten aus. Es geht um Erdbeben. Der Minister hat eine besondere Gruppe im Blick.











Rund 950 Menschen sollen sich ab Donnerstag an der internationalen Großübung „Magnitude“ in Nordbaden beteiligen und den Einsatz nach einem schweren Erdbeben proben. In der Region um Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) und Mannheim wird laut Innenministerium unter anderem die Bergung und Versorgung von Menschen geübt. Simuliert werden sollen auch Schäden an Gebäuden, Infrastruktur und Versorgungsleitungen.