Auch am Wochenende sind wieder Hunderte von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in der Landeshauptstadt angekommen. Bis am Sonntagnachmittag hatte die Stadtverwaltung rund 1000 Menschen in Herbergen und Hotels untergebracht. Als Notfalllösung wurde die Turn- und Versammlungshalle in Münster bereits mit Geflüchteten belegt. Und am Sonntagabend wurde mit der Einrichtung einer Nebenhalle der Porsche-Arena begonnen.