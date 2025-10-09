Der NDR trauert um Wanda Perdelwitz. Mit einer kurzfristigen Programmänderung würdigt der Sender die verstorbene Schauspielerin und ihre langjährige Rolle im "Großstadtrevier".

Der NDR trauert um Wanda Perdelwitz (1984-2025): Der "Großstadtrevier"-Star ist im Alter von 41 Jahren an Verletzungen, die die Schauspielerin sich bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte, verstorben. Angesichts ihres Todes würdigt der NDR die Darstellerin. Der Sender ändert kurzfristig sein TV-Programm, um einen Film mit Perdelwitz zu zeigen.

NDR strahlt ersten "Großstadtrevier"-Film aus "Die Nachricht vom Tod von Wanda Perdelwitz hat uns tief getroffen. Neun Jahre lang hat sie mit viel Wärme, Energie und Herzblut die Rolle der Polizistin Nina Sieveking im 'Großstadtrevier' verkörpert - eine Figur, die vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ans Herz gewachsen ist", wird Programmdirektor Frank Beckmann (60) vom NDR in einer Pressemitteilung zitiert. In fast 150 Folgen habe sie sich immer wieder Herausforderungen gestellt und neue Seiten eingebracht.

"Besonders in Erinnerung wird uns ihre außergewöhnliche Darstellung im ersten 'Großstadtrevier'-Film, 'St. Pauli, 06:07 Uhr', bleiben, in dem sie die Hauptrolle spielte - eine intensive und berührende Leistung, mit der sie ihrer Figur große Tiefe und Menschlichkeit verliehen hat", erklärt Beckmann weiter. Aufgrund ihres Todes zeigt der NDR deshalb am heutigen 9. Oktober um 22:00 Uhr den Film. "Morden im Norden" wird erst ab 23:30 Uhr ausgestrahlt.

Sie bereicherte auch das "Traumschiff"

Wanda Perdelwitz werde auch abseits der Kamera vermisst werden. "Wir verlieren nicht nur eine herausragende Schauspielerin, sondern einen liebenswürdigen, engagierten Menschen", erklärt Beckmann. In Gedanken sei man bei ihrem persönlichen Umfeld sowie "all jenen, die sie im Fernsehen und Theater schätzten".

Neben ihrer "Großstadtrevier"-Rolle machte sich die Schauspielerin unter anderem auch beim "Traumschiff" einen Namen. Sie verkörperte die Film-Ehefrau von Oliver Pocher (47), die zur Geliebten von Florian Silbereisen (44) alias Kapitän Max Parger wird. Zuletzt stand sie unter anderem für "Morden im Norden" vor der Kamera.