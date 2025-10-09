Der NDR trauert um Wanda Perdelwitz. Mit einer kurzfristigen Programmänderung würdigt der Sender die verstorbene Schauspielerin und ihre langjährige Rolle im "Großstadtrevier".
Der NDR trauert um Wanda Perdelwitz (1984-2025): Der "Großstadtrevier"-Star ist im Alter von 41 Jahren an Verletzungen, die die Schauspielerin sich bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte, verstorben. Angesichts ihres Todes würdigt der NDR die Darstellerin. Der Sender ändert kurzfristig sein TV-Programm, um einen Film mit Perdelwitz zu zeigen.