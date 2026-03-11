Großstadtrevier: Dreharbeiten für neuen Film Knockout gestartet

Beim "Großstadtrevier" geht es derzeit Schlag auf Schlag. In Hamburg wird aktuell der dritte Primetime-Spielfilm gedreht, danach beginnt die Produktion der 40. Staffel.
In Hamburg wird derzeit der dritte Hauptabendfilm der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" gedreht. Die Produktion von "Knockout" (AT) läuft noch bis Ende März. Für den Spielfilm steht auch Ex-"Tatort"-Star Oliver Mommsen (57) vor der Kamera. Er spielt einen langjährigen Freund von Revierleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer). Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Studienzeit.