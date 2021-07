1 Die Feuerwehr Sachsenheim war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Ein brennender Mülleimer in der Toilette der Eichwald Realschule löst am Freitag einen Feuerwehreinsatz aus. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer werden vorzeitig ins Wochenende geschickt.

Großsachsenheim - Ein brennender Papiermülleimer in einer Toilette im Erdgeschoss der Eichwald Realschule in Großsachsenheim im Kreis Ludwigsburg hat am Freitag gegen 11.20 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Ein Schüler hatte den Brand beim Toilettengang entdeckt, einen Lehrer im gegenüberliegenden Klassenzimmer unterrichtet und den Brandalarm ausgelöst. Der Lehrer löschte die Flammen laut Polizei noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher.

Nach dem Alarm wurden vorsorglich alle Klassenzimmer geräumt. Rund 380 Schülerinnen und Schüler sowie 36 Lehrkräfte waren betroffen und wurden etwas früher ins Wochenende geschickt. Die Feuerwehr Sachsenheim war mit 35 Einsatzkräften vor Ort, die die Schule geraume Zeit belüften mussten. Die Umstände der Brandentstehung sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.