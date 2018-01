Großsachsenheim im Kreis Ludwigsburg Frau bei Überfall mit Messer bedroht

Von red 31. Januar 2018 - 13:17 Uhr

Nach dem Raub flüchteten die beiden Täter zusammen mit einem Fahrrad stadteinwärts. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

Am Dienstagabend wird eine Frau in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim Opfer eines Raubüberfalls. Einer der beiden Täter bedroht die Frau dabei mit einem Messer.

Stuttgart - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr im sachsenheimer Stadtteil Großsachsenheim im Kreis Ludwigsburg eine Frau überfallen.

Laut Polizei lief die 54-jährige Frau allein auf dem Gehweg der Oberriexinger Straße in Richtung der Straße In den Semmeläckern, als sich ihr zwei Männer in den Weg stellten. Einer der beiden Täter bedrohte die 54-Jährige mit einem Messer und raubte einen dreistelligen Betrag aus ihrem Geldbeutel.

Täter sprach nur Englisch

Während des Überfalls sprach der Täter ausschließlich Englisch mit der Frau. Der zweite Täter hielt sich im Hintergrund, ihn konnte die 54-Jährige nicht näher beschreiben. Nach dem Raub flüchteten die beiden Männer zusammen mit einem Fahrrad stadteinwärts.

Der Haupttäter war etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er trug einen dunkelroten oder rotbraunen Anorak mit auffällig großer Kapuze. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 07152/605-778 Hinweise zu dem Überfall entgegen.