Ein Unbekannter nimmt einen Pomeranian Zwergspitz von einem Spielplatz im Kreis Ludwigsburg mit. Eine Nachbarin der Hundehalterin beobachtet den Vorfall.















Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag von einem Spielplatz in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) einen Hund gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Täter den hellbraun-weißen Pomeranian Zwergspitz gegen 10.40 Uhr in der Oberen Straße einfach mitgenommen. Eine Nachbarin der 42-jährigen Besitzerin hatte den Vorfall beobachtet und alarmierte die Polizei.

Der Täter ist zwischen 20 bis 25 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und trug einen Bart. Er ging in Richtung der Tankstelle in der Hauptstraße davon.