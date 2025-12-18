Großsachsenheim: 66-Jähriger schlägt Mann und belästigt Frau
Die Polizei setzte den Mann später wieder auf freien Fuß (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein 66-Jähriger sorgt in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) für Aufregung: Erst schlägt er einen Mann in einer Bankfiliale, dann will er eine Frau am Arm packen.

Ein 66-Jähriger hat am Mittwoch in Großsachsenheim einen anderen Mann geschlagen und eine Frau belästigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der betroffene 37-Jährige gegen 14.35 Uhr eine Bankfiliale in der Bahnhofstraße betreten, um Geld am Automaten abzuheben. Der 66-Jährige hielt sich da bereits im Vorraum auf und schlug dem Jüngeren unvermittelt ins Gesicht. Anschließend äußerte sich der Angreifer wirr, ehe er über die Von-Koenig-Straße in Richtung der Brunnenstraße weiterlief.

 

Frau stößt den 66-Jährigen von sich

In der Von-Koenig-Straße traf der 66-Jährige dann auf eine 45-Jährige, die gerade ihren E-Scooter in einer Garage abstellen wollte. Der Mann folgte ihr, gab ebenfalls Verworrenes von sich und versuchte, nach dem Arm der Frau zu greifen. Diese stieß ihn jedoch von sich weg, worauf der 66-Jährige wieder in Richtung der Bankfiliale zurückging. Dort nahm ihn schließlich die Polizei fest.

Der 66-Jährige wurde aufs Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss verschiedener Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.

 