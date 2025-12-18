Großsachsenheim: 66-Jähriger schlägt Mann und belästigt Frau

1 Die Polizei setzte den Mann später wieder auf freien Fuß (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein 66-Jähriger sorgt in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) für Aufregung: Erst schlägt er einen Mann in einer Bankfiliale, dann will er eine Frau am Arm packen.











Ein 66-Jähriger hat am Mittwoch in Großsachsenheim einen anderen Mann geschlagen und eine Frau belästigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der betroffene 37-Jährige gegen 14.35 Uhr eine Bankfiliale in der Bahnhofstraße betreten, um Geld am Automaten abzuheben. Der 66-Jährige hielt sich da bereits im Vorraum auf und schlug dem Jüngeren unvermittelt ins Gesicht. Anschließend äußerte sich der Angreifer wirr, ehe er über die Von-Koenig-Straße in Richtung der Brunnenstraße weiterlief.