Großrazzia gegen Mafia: Ist die Polizei gut genug gegen die Mafia-Netzwerke aufgestellt?

Polizei sucht Zeugen 15-Jährige in Stuttgarter Innenstadt vergewaltigt?

Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall, der noch viele Fragen aufwirft. Demnach ist eine 15 Jahre alte Jugendliche in der Nacht auf Dienstag in der Kirchstraße vergewaltigt worden – obwohl sie nicht allein unterwegs war.