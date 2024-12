Großraum Stuttgart: Nebel und Glatteis trüben die Silvesterfreude?

Derzeit ist es vielerorts neblig. In Ludwigsburg ist das Residenzschloss wegen möglicher Blitzeisgefahr für den Rest des Tages gesperrt worden. Wie sieht es in Stuttgart aus? Und was bedeutet das für das Silvesterfeuerwerk am Dienstag?

Neblig und frostig geht das Jahr 2024 in Stuttgart und der Region zu Ende. Mancherorts gilt sogar Blitzeiswarnung. So wurde das Residenzschloss Ludwigsburg wegen möglicher Blitzeisgefahr für den Rest des Tages geschlossen. Auch die Grabkapelle, ein beliebter Aussichtspunkt für das Silvesterfeuerwerk, bleibt wegen Blitzeis vorerst gesperrt. Wie sieht es mit dem Rest von Stuttgart und seiner Umgebung aus? Bleibt es kalt oder heitert es auf? Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, gibt Auskunft.

Im Moment gebe es für den Großraum Stuttgart eine Glättewarnung wegen des sehr, sehr feinen Nieselregens, erklärt der Wetterexperte. Wenn dieser auf den Boden fällt, kann sich Blitzeis bilden. „Blitzeis im Sinne von gefrierendem Regen ist das eigentlich nicht. Es ist nur die feuchte Grundschicht, die wir haben“, sagt Peter Crouse. Zusammen mit dem Nebel könnte dies zu glatten Straßenverhältnissen führen, die auch in der kommenden Nacht bestehen bleiben.

Lesen Sie auch

Im Laufe des Dienstagvormittags ist mit einer Auflockerung zu rechnen, „wir kommen allmählich aus diesem Hochnebelsumpf heraus“, so der Meteorologe.

Trübe Aussichten für das Silvesterfeuerwerk in Stuttgart

Für die Silvesternacht prognostiziert der Experte eine Ausbreitung von Nebel und Hochnebel. Vereinzelt könne es zu Glatteis kommen. An beliebten Aussichtspunkten in Stuttgart könnte der Nebel zudem die Sicht behindern und den Blick auf das Feuerwerk beeinträchtigen. Am Dienstag bleibt es tagsüber zunächst bei milden Temperaturen.„Mit etwas Glück erreichen wir tagsüber Temperaturen von bis zu plus drei Grad“, sagt Peter Crouse. In der Silvesternacht hingegen wird es wieder frostig mit Tiefstwerten bis minus vier Grad.

In der Nordhälfte Baden-Württembergs, vor allem in den Niederungen und entlang von Rhein, Neckar und Tauber, bleibt der Himmel trüb, weil sich verbreitet Nebel und Hochnebel halten. Erst am Neujahrstag lockert der Nebel allmählich auf, so der Wetterexperte. Die Temperaturen steigen am Mittwoch tagsüber in Stuttgart auf milde 10 Grad.