Großräumige Umleitung: Kein Durchkommen mehr in Steinheim: Marktstraße ab August gesperrt

Dass der Moment kommen wird, war klar. Unklar war bislang nur, wann genau. Nun steht fest, dass die Marktstraße in Steinheim ab Montag, 4. August, für den Verkehr komplett gesperrt sein wird. Und zwar in dem Abschnitt von der Kreuzung Ludwigsburger Straße/Kleinbottwarer Straße bis zur Ecke Lammgasse. Rund sechs bis acht Wochen könne die Ortsdurchfahrt an dieser Stelle nicht passiert werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Grund dafür ist, dass das Kanalnetz im Zentrum Schritt für Schritt ertüchtigt werden soll, um besser gegen Starkregen gewappnet zu sein. Was auch bedeutet: Weitere Sperrungen werden in Zukunft folgen.