Großprojekte in Stuttgart: Wartestadt Stuttgart

Großprojekte in Stuttgart

1 Eingang zur Bundesgartenschau 1961 in Stuttgart Foto: Sammlung Klapka

Stuttgart 21, die Oper und jetzt die Bundesgartenschau – in der Landeshauptstadt dauert alles ewig. Und dabei haben wir eigentlich keine Zeit mehr. Eine Glosse von Jan Sellner.











Link kopiert



Die folgenden Zeilen sind einer in Stuttgart verwurzelten, uralten Kulturtechnik gewidmet: Es handelt sich um die Kunst des Wartens oder vielmehr des Wartenmüssens. Wie schon eine frühere Werbekampagne behauptete, können wir alles! Und besonders gut können wir warten – ob wir wollen oder nicht. Eigentlich wollen wir nicht! Und deshalb wollen wir auch auch gar nicht hören, dass Stuttgart sich jetzt dazu durchgerungen hat, sich mit Esslingen, Ludwigsburg und dem Verband Region Stuttgart um die Bundesgartenschau 2043 zu bewerben – was nichts anderes heißt, als von heute an 18 Jahre lang zu warten! Bis dahin sind die jetzt Neugeborenen volljährig und die Älteren steinalt, weshalb es ehrlicher wäre, von der Bundeswarteschau 2043 zu reden.