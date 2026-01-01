Großprojekte in Marbach: Zweite Brücke über die Murr? „Wie das umgesetzt werden soll, wird spannend“

Der Rathauschef von Marbach (Kreis Ludwigsburg) spricht über Verkehrsprojekte, die Bebauung des Krankenhausareals, ein neues Hallenbad, die Finanznot – und ein neues Wärmenetz.
Die Pläne für eine Stadtbahn bei Ludwigsburg drohen krachend zu scheitern. Was das für die ebenfalls geplante Schienenstrecke von Marbach nach Heilbronn bedeutet, erklärt der Marbacher Bürgermeister Jan Trost im Interview. Er betont zudem, dass der Bau eines neuen Hallenbads trotz der Finanzkrise nicht vom Tisch ist, es aber große Konkurrenz im Kampf um die Fördermittel gibt. Und auf die Zukunft des Krankenhausareals geht er auch ein.