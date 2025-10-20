Großprojekte in Eislingen: Abriss der Bahnbrücke wird teuer

Die Vorgaben der Bahn erfordern eine Neuplanung der Arbeiten. Das erhöht die Kosten des für 2027 geplanten Projekts. Bereits 2026 baut die Stadt einen neuen Kreisverkehr.
Der Bau der Mühlbachtrasse schreitet voran – das hat weitere Verkehrsprojekte zur Folge, die nötig sind, damit das Eislinger Zentrum die gewünschte Aufwertung erhält. Der Gemeinderat hat jetzt für zwei Projekte die Ausschreibung freigegeben. Dabei geht es um den Abriss der zentralen Bahnüberführung im Jahr 2027 und schon im kommenden Jahr um den Bau eines Kreisverkehrs an der Hindenburgstraße. Alle Projekte hängen zeitlich und verkehrstechnisch miteinander zusammen.