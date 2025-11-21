Großprojekt in Weissach: Was bedeutet der Verlust der Porsche-Millionen für die Löwen-Sanierung?

Die Sanierung rund um das frühere Gasthaus Löwen in Weissach-Flacht wird teuer. Nach dem Wegfall von vielen Millionen Porsche-Gewerbesteuer ringt der Gemeinderat um die Finanzierung.
Dass die Sanierung des leer stehenden Gebäude-Ensembles rund um das ehemalige Gasthaus Löwen die Ortsmitte von Weissach-Flacht verschönern würde, steht außer Frage. Doch kann sich die Porsche-Gemeinde ein Projekt dieser Größenordnung noch leisten? Das ist eine Frage, die auch die Gemeinderäte in Weissach mit Blick auf die Haushaltslage umtreibt. Weil es bei Porsche kriselt, rechnete Weissach im Oktober mit 62 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen weniger als noch im Mai.