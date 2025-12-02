Weissach, geprägt auch von Porsche, plant eine neue Ortsmitte. Damit genug Platz für Grünflächen und Aufenthaltsorte bleibt, sind in Sachen Verkehr aber Kompromisse nötig.
Wer schon einmal mit dem Auto durch Weissach gefahren ist, weiß: Viel Platz gibt es hier nicht. Im historisch gewachsenen Ortskern ist es, auch wegen des Berufsverkehrs vom nahen Porsche-Werk, so eng, dass die Durchgangsstraße von Heimerdingen über Weissach nach Flacht einst zweigeteilt wurde, um dem Verkehrsfluss gerecht zu werden. In die eine Fahrtrichtung geht es nördlich des Orts, in die andere südlich.