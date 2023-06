1 Die Enzterrassen sollen ein Ort zum Seele baumeln lassen werden. Foto: Planstatt Senner

Im Juni startet die Bürgerbeteiligung für die Vaihinger Gartenschau 2029. Kommendes Jahr folgt dann ein Planungswettbewerb. Worauf muss geachtet werden?









Vaihingen - Es scheint fast so, als gehöre ein Bürgerentscheid zu einer Gartenschau. In Villingen-Schwenningen gab es 2010 ein Bürgerbegehren, in Nagold (Landkreis Calw) wurde zwei Jahre später mit einem Bürgerentscheid eine strittige Treppe zur Burgruine gekippt und in Überlingen konnten die Bürger 2013 sogar entscheiden, ob die Stadt sieben Jahre später überhaupt eine Landesgartenschau ausrichten soll. 2016 hing die Schau dann erneut am seidenen Faden. Der Grund: das Landesdenkmalamt hatte eine 100 Jahre alte Platanenallee, die mitten durch das Gartenschaugelände führt, unter Schutz gestellt.