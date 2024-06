1 Blick nach vorn: der Geschäftsführer der Robert-Bosch-Stiftung, Bernhard Straub (links), und Christof Bosch, Enkel Robert Boschs und Kurator der Bosch-Stiftung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Nachricht passt zum Jubiläum: Die Robert-Bosch-Stiftung will ihren Health-Campus in Stuttgart in großem Stil erweitern und dort ein breit gefächertes, integriertes Gesundheitsangebot machen. Geplant sei „ein sehr großes Gebäude“.











Gute Nachricht zum 60-Jahr-Jubiläum: Die Robert-Bosch-Stiftung will in den kommenden fünf Jahren 500 Millionen Euro für die Weiterentwicklung ihres sogenannten Bosch-Health-Campus im Bereich des Robert-Bosch-Krankenhauses auf dem Burgholzhof in Stuttgart investieren. Das kündigte der Geschäftsführer Bernhard Straub auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Christof Bosch, Enkel Robert Boschs und Kurator der Stiftung, am Mittwoch an. Diese Investitionssumme komme zu den rund 600 Millionen Euro hinzu, die die Stiftung bereits 2019 für einen weiteren Bettenbau genannt hatte.