Trotz der misslichen Haushaltslage und obwohl der Bund keine Zuschüsse bewilligt hat, will die Stadt Marbach den Neubau eines Hallenbads im Gebiet Lauerbäumle forcieren. In einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats in der vergangenen Woche „bekannten sich alle Fraktionen dazu, dass in Marbach das neue Schul- und Vereinshallenbad schnellstmöglich realisiert wird“, verkündete Bürgermeister Jan Trost am Dienstagnachmittag. Das Projekt genieße höchste Priorität im Gremium, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Ein Hallenbad sei „für die Schwimmfähigkeit der Kinder sowie den Schul- und Vereinsbetrieb für Marbach notwendig“.