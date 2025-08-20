Großprojekt in Ludwigsburg: „Wie bei Stuttgart 21“ – Jugendgemeinderat kämpft für Stadtbahn

Ende des Jahres wird sich das Schicksal der Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg entscheiden. Ein Jugendgemeinderat positioniert sich öffentlich und kritisiert die Verwaltung und Stadträte.
Wenn es eines gibt, mit dem sich große Verkehrsprojekte auf keinen Fall vergleichen lassen wollen – dann wohl Stuttgart 21. Der Ludwigsburger Jugendgemeinderat Abdi Ahmed wählt aber genau diesen Vergleich, wenn er über die Stadtbahn Lucie spricht. Er hofft auf eine schnelle Entscheidung zugunsten des Projekts und stellt eine Forderung an die Stadträte Ludwigsburgs – auch an die seiner Partei, der SPD.