Großprojekt in Gerlingen: „Operation am offenen Herzen“ – Abriss und Neubau der Volksbank am Rathausplatz

Die Volksbank Leonberg-Strohgäu will ihre Präsenz in Gerlingen zukunftsfest machen. Was das Großprojekt für das Ortszentrum bedeutet – und welche neuen Angebote geplant sind.
Gegensätzlicher hätten die Nachrichten am Mittwoch dieser Woche nicht sein können. Am Vormittag verkündet die Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller in Ditzingen zum Abschluss des Geschäftsjahrs einen Umsatzrückgang von 16 Prozent. Dazu im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von sieben Prozent in den Auftragsbüchern. Wenige Stunden später kündigt die Volksbank Leonberg-Strohgäu in der Nachbarstadt Gerlingen an, ihr Gebäude am Rathausplatz zu Gunsten eines Neubaus abreißen zu wollen.