Großprojekt in Fellbach: Millioneninvestitionen im Rems-Murr-Center – das ändert sich jetzt für Besucher

In mehreren Bauabschnitten wird der Parkplatz komplett umgestaltet. Gleichzeitig bringen Unternehmer ihre Ladenlokale auf den neuesten Stand. Wie lange dauert das Projekt?

Bagger und Bauarbeiter beherrschen derzeit einen großen Teil des Parkplatzes vor dem Rems-Murr-Center in Fellbach. Schon seit Jahren ist eine bauliche Veränderung vorgesehen, die sich aber immer wieder verzögert hat. „Es war eine schwere Geburt“, sagt Sebastian Aupperle, der Inhaber des dortigen Rewe-Markts, der durch die rund zwei Millionen Euro teure Umgestaltung auf eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssituation auf dem Platz und eine erleichterte Ausfahrt auf die Eberhardstraße hofft.

Eine komplexe Inhaberstruktur des um die Mitte der 1970er Jahre errichteten Rems-Murr-Centers hat zu der Verzögerung ebenso beigetragen wie offenbar die Unlust früherer Eigentümer Geld zu investieren. Teile des Rems-Murr-Centers waren zeitweise im Eigentum des Fellbacher Immobilienentwicklers Wohninvest. Noch vor dessen Insolvenz kaufte jedoch der in Köln beheimatete Rewe-Konzern vor rund zwei Jahren den mittleren Teil des Rems-Murr-Centers und große Teile des Parkplatzes. Seither ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen.

Was ist auf dem Parkplatz-Areal geplant?

Vorgesehen ist nicht nur eine grundlegende Neuanordnung der Parkplätze. Die Kanalanlage wird ebenso saniert wie der in die Jahre gekommene Fahrbahnbelag. Die dort bisher mit eher geringem ökologischen Wert glänzenden Platanen werden durch eine bunte Mischung von insektenfreundlichen Bäumen wie Erlen, Zierapfel, Esskastanie oder Ahorn ersetzt. Rund zwei Dutzend Bäume von zumeist stattlichen Ausmaßen sind vorgesehen. Ihre Pflanzbeete benötigen zusätzlichen Platz, außerdem werden die einzelnen Stellplätze breiter.

Neu auf dem Areal sollen eine DHL-Packstation sowie sechs Ladeplätze für Elektroautos entstehen. Foto: Michael Käfer

Wie viele Stellplätze bleiben?

Im Gegenzug sinkt die Zahl der Stellplätze im Freien von 221 auf 195. Unverändert bleiben die 175 kostenlosen Parkplätze auf dem Parkdeck. Diese sind durch einen Aufzug barrierefrei zugänglich. Während dieser Zeit wird die Auffahrt saniert. Die Bauarbeiten, die sich mit Unterbrechungen, in denen der gesamte Parkplatz zugänglich ist, bis ins Frühjahr 2026 hinziehen werden, sind in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Dadurch ist immer mindestens die Hälfte der Stellplätze im Freien nutzbar. Neu auf dem Areal sollen eine DHL-Packstation sowie sechs Ladeplätze für Elektroautos entstehen.

Was ändert sich bei den Geschäften?

Aber nicht nur auf dem Parkplatz sind Veränderungen geplant, sondern mehrere Geschäfte im Mittelteil des Rems-Murr-Centers nutzen die Gelegenheit zu teils umfangreichen Sanierungen. Nicht betroffen davon sind beispielsweise das Activity, also das vereinseigene Fitnessstudio des TSV Schmiden, der Mediamarkt und das Dream-Bowl sowie auf der westlichen Seite das CBC von Matthias Hönes, die allesamt durchgängig geöffnet bleiben. Nach aktueller Planung ist dagegen bei Takko Fashion vom 10. bis 21. November umbaubedingt geschlossen. Auch dessen Nachbar investiert. „Aufgrund von Umbauarbeiten schließen wir unseren dm-Markt in der Bühlstraße 138 in Fellbach ab Donnerstag, 23. Oktober, bis einschließlich Mittwoch, 3. Dezember“, teilt Carolin Mayer, die dm-Gebietsverantwortliche mit. Der Drogeriemarkt wird auf etwa 750 Quadratmetern umgestaltet. Neben drei Selbstbedienungskassen für ein schnelles Bezahlen bei kleinen Einkäufen sind weitere Innovationen geplant. Die Bäckerei Maurer wird ebenfalls im Rahmen eines Umbaus vergrößert. Das Café bekommt einen Außenbereich, und die Anzahl der Sitzplätze im Innenraum verdoppelt sich.

Rewe wird sanieren und erweitern

Die größten Investitionen plant jedoch Sebastian Aupperle. Der 44-jährige Betriebswirt, der in Schmiden, Oeffingen und Hegnach drei weitere Rewe-Märkte betreibt, wird in der Bühlstraße 138 rund drei Millionen Euro investieren. Am augenfälligsten soll die veränderte Optik sein, die dem Markt einen eigenen, unverwechselbaren Charakter verleihen und schon von außen sichtbar sein soll. Auch neue Regale, ein neuer Boden und eine komplett auf LED umgestellte Beleuchtung werde es geben. Durch die Übernahme der seit mehr als einem Jahr leerstehenden Räume des in die Stuttgarter Straße umgezogenen Schuhgeschäfts Eco wächst die Fläche des Rewe-Markts von 1800 Quadratmeter auf 2000 Quadratmeter, die Sebastian Aupperle zur Sortimentserweiterung nutzen möchte.

„Der Fokus liegt dabei – wie immer bei uns – auf der Regionalität, aber auch auf einer großen Weinabteilung, die alkoholfreie Alternativen einschließt. Zudem soll das internationale Sortiment erweitert werden“, sagt Aupperle, der sich für den Standort Fellbach auch als Vorsitzender des Gewerbevereins Schmiden-Oeffingen engagiert.. Kostspieliger aber sind die Investitionen in neue Technik. „Wir bauen die modernste Kühlanlage ein, die es auf dem Markt gibt, eine kühlmittelfreie Kühlung auf der Basis von CO“, sagt Sebastian. Eine Wärmepumpe soll künftig die Verkaufsfläche wärmen und kühlen. Auch die Bedientheke werde vergrößert. „Die Metzgerei mit unseren regionalen Lieferanten ist das Herzstück unseres neuen Supermarkts“, sagt Aupperle. Für eilige Kunden plant Aupperle zusätzlich zu den mit Rewe-Mitarbeitenden besetzten Kassen sechs SB-Kassen.

Diese Sanierung soll innerhalb von sieben Wochen abgeschlossen sein. Letzter Verkaufstag bei Rewe Aupperle in der Bühlstraße ist Samstag, 18. Oktober. Die Wiedereröffnung ist für Donnerstag, 4. Dezember, geplant.