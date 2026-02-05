Großprojekt im Synergiepark: Grundstein für viertes Bürogebäude gelegt – und das ohne Mieter

Der Stuttgarter Projektentwickler W 2 Development spekuliert auf steigende Nachfrage nach rasch verfügbare Büroflächen – und fängt daher mit dem vierten Abschnitt seines Campus an.
Der Stuttgarter Büromarkt hat ein weiteres schwieriges Jahr hinter sich. Der Flächenumsatz lag laut Zahlen der Experten von Jones Lang LaSalle bei 155900 Quadratmetern und damit deutlich unter dem Vorjahresergebnis und dem Fünfjahresdurchschnitt. Vor allem fehlten Großabschlüsse. Ende des Jahres befanden sich 53400 Quadratemeter neuer Büroflächen im Bau.