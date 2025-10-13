Großprojekt im Kreis Ludwigsburg: Familie will für Tomatenzucht zwei Windräder bauen

Hagdorn, der größte Tomaten-Produzent im Kreis Ludwigsburg, möchte seine Gewächshäuser in Eberdingen-Hochdorf mit grünem Strom betreiben – und hat dafür ein außergewöhnliches Konzept.
Die meisten Tomatenliebhaber dürften mit offenen Mündern durch die Gewächshäuser des Familienbetriebs Hagdorn in Eberdingen-Hochdorf spazieren. In schier unglaublichen Mengen reifen dort die roten Früchte. Pro Jahr werden etwa 1200 Tonnen geerntet und auf rund vier Millionen Pakete verteilt, die vor allem über Edeka-Filialen in ganz Baden-Württemberg verkauft werden. Hagdorn ist damit die Nummer eins in Sachen Tomatenproduktion im Landkreis Ludwigsburg – und will jetzt für 24 Millionen Euro zwei Windräder bauen.