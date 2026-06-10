Der Stadt Kornwestheim und der Firma Leonhard Weiss gelingt ein seltenes Kunststück: Der Neubau der Brücke ist neun Monate früher fertig als geplant – dank eines entscheidenden Kniffs.

Bundesweit gibt es etliche Großprojekte, die deutlich länger dauern als geplant. Prominentestes Beispiel ist Stuttgart 21: Erst in dieser Woche machte das Bahnprojekt wieder Schlagzeilen, weil sich die Fertigstellung erneut verzögert. Die Große Pflugfelder Brücke über den DB Güterbahnhof in Kornwestheim ist zwar nicht mit Stuttgart 21 vergleichbar – zeigt aber, dass es auch anders laufen kann.

Trotz enormer Herausforderungen beim Bau über einem Güterbahnhof im Vollbetrieb soll die neue Brücke bereits Ende Juli freigegeben werden – und somit rund neun Monate früher als geplant. Von einem typischen Begleiter großer Bauprojekte blieb allerdings auch Kornwestheim nicht verschont: den explodierenden Kosten.

Lange gewartet, endlich reagiert

Die erste Große Pflugfelder Brücke wurde 1917 fertiggestellt – in einer Zeit, in der sich wohl niemand vorstellen konnte, dass nur wenige Jahrzehnte später tonnenschwere Busse und Lastwagen täglich über das Bauwerk rollen würden. Die Belastung für die Brücke sei enorm gewesen, sagt Dirk Maisenhölder, Leiter des Fachbereichs Tiefbau der Stadt Kornwestheim.

Bereits 2010 habe eine Prüfung ergeben, dass die Brücke saniert werden müsse. Ab 2012 wurde im Rathaus intensiv an einer Sanierung gearbeitet. Die Finanzierung war jedoch schwer, Förderungen waren nicht in Sicht. Währenddessen bröckelten erste Betonteile auf die Gleise darunter, ein Fangnetz wurde installiert. Irgendwann war klar, dass eine Sanierung nicht mehr ausreicht. Ende 2018 wurde dann eine Förderung in Aussicht gestellt, der Neubau konnte beginnen.

Im Rückblick wäre eine Sanierung in den 2010er-Jahre für die Stadt wohl deutlich günstiger gewesen als ein Neubau Mitte der 2020er-Jahre. Maisenhölder hebt dennoch die Vorteile hervor: „Mit einer Sanierung hätten wir rund 20 bis 30 Jahre gewonnen und hätten dann trotzdem neu bauen müssen.“ Die neue Brücke, die pünktlich zum Start der Sommerferien befahrbar sein soll, werde dagegen voraussichtlich 100 Jahre und länger halten.

Noch ist auf der Brücke Baumaterial verteilt – doch zum Start der Sommerferien ist die Eröffnung geplant. Foto: Simon Granville

Die neue Brücke liegt näher an den Bahngleisen und ist mit 166 Metern etwas kürzer als ihre Vorgängerin, dafür aber zweieinhalb Meter breiter. Besonders auffällig ist ihre starke Steigung, die fast an einen kleinen Hügel erinnert. Grund dafür ist die Oberleitung einer der darunterliegenden Bahnstrecken, die überbrückt werden musste.

Doch nicht nur die Oberleitungen des Güterbahnhofs stellten die Verantwortlichen vor Herausforderungen. „Es ist ein Unterschied, ob man eine Brücke über ein Tal mit Wiesen baut oder über einen Güterbahnhof im Vollbetrieb“, sagt Maisenhölder. Ein greifbares Beispiel seien die Kräne gewesen – die könne man in einem Gleisbett nicht einfach nach Belieben aufstellen und nutzen.

Tatsächlich musste jede Maßnahme, die den Betrieb der Deutschen Bahn in irgendeiner Weise beeinflusste, zwei Jahre im Voraus angemeldet werden – inklusive genauer Beschreibung und Zeitfenster. Zwei Jahre später bestand die Herausforderung dann darin, die Arbeiten exakt in diesem angemeldeten Zeitraum umzusetzen. „Alles lief nach einer strengen Planung“, sagt Maisenhölder.

Perfekten Partner gefunden

Trotz dieses enormen planerischen Aufwands wird die Brücke nun deutlich früher fertig als vorgesehen. Dafür gebe es laut Maisenhölder viele kleine Gründe, einer sei jedoch entscheidend gewesen.

Das Projekt musste europaweit in einem Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben werden. Grundsätzlich durfte sich jedes Bauunternehmen bewerben, die Stadt musste am Ende das wirtschaftlichste Angebot annehmen. Im Rathaus habe es deshalb durchaus die Sorge gegeben, dass ein Unternehmen den Zuschlag bekommt, das mit der Aufgabe überfordert sein könnte.

Dirk Maisenhölder, Leiter des Fachbereichs Tiefbau der Stadt Kornwestheim. Foto: Emanuel Hege

Geholfen hat letztlich eine Anforderung in der Ausschreibung. Bewerber mussten im Wettbewerb nachweisen, dass sie bereits vergleichbare Projekte umgesetzt haben. „Damit hatten wir die Gewissheit, dass das Bauunternehmen so eine Brücke auch kann“, sagt Maisenhölder.

Den Zuschlag erhielt schließlich Leonhard Weiss aus Göppingen, eines der größten Bauunternehmen Deutschlands. Die Firma überraschte die Stadt mit einem besonderen Vorschlag: Abriss und Neubau sollten nicht nacheinander, sondern teilweise parallel laufen. So habe der Neubau bereits begonnen, während an anderer Stelle noch abgerissen wurde.

Kosten von 42 Millionen Euro bereiten Sorgen

Während der Bau also besser lief als geplant, sorgen die Kosten der Brücke weiterhin für Bauchweh. Statt der ursprünglich kalkulierten 22,2 Millionen Euro wird das Projekt nach aktuellem Stand rund 42 Millionen Euro kosten. Noch ist nicht abschließend geklärt, wie viel davon die Deutsche Bahn übernimmt und welche Fördermittel vom Land fließen. An der Stadt dürfte aber wohl ein Eigenanteil von rund 22 Millionen Euro hängen bleiben – ein weiterer schwerer Brocken in einer der schlechtesten Finanzlagen der Kornwestheimer Nachkriegsgeschichte.

Die Kostenexplosion erklärt Maisenhölder damit, dass die ersten Schätzungen noch aus einer Zeit vor dem Ukraine- und Iran-Krieg stammen – in Sachen Baukosten also quasi aus einem anderen Zeitalter. Inflation, steigende Preise für Löhne, Baustoffe und hohe Treibstoffkosten hätten die Rahmenbedingungen für Bauprojekte grundlegend verändert. Mit den Kosten der 2010er-Jahre sei das heute nicht mehr vergleichbar.

Maisenhölder betont zugleich, dass während des gesamten Projekts versucht worden sei, an kleinen Stellschrauben zu drehen, um die Kosten im Rahmen zu halten. So seien etwa die Geländer einfacher gestaltet worden. „Und grundsätzlich muss man sagen: Das ist ein rein technisches Bauwerk, ohne jeglichen Schnickschnack.“ Möglicherweise hat gerade das auch dazu beigetragen, die Bauzeit deutlich zu verkürzen.