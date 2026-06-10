Der Stadt Kornwestheim und der Firma Leonhard Weiss gelingt ein seltenes Kunststück: Der Neubau der Brücke ist neun Monate früher fertig als geplant – dank eines entscheidenden Kniffs.
Bundesweit gibt es etliche Großprojekte, die deutlich länger dauern als geplant. Prominentestes Beispiel ist Stuttgart 21: Erst in dieser Woche machte das Bahnprojekt wieder Schlagzeilen, weil sich die Fertigstellung erneut verzögert. Die Große Pflugfelder Brücke über den DB Güterbahnhof in Kornwestheim ist zwar nicht mit Stuttgart 21 vergleichbar – zeigt aber, dass es auch anders laufen kann.