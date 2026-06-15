Anlässlich der bevorstehenden Vollsperrung der Landesstraße zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) können Interessierte sich am 29. Juni in Marbach informieren.
Die ersten Arbeiten für den geplanten Neubau der Murrbrücke zwischen Marbach und Murr haben längst begonnen - die Vollsperrung der Landesstraße soll dann von Ende Juli bis voraussichtlich 11. Oktober folgen. In diesem Zeitraum wird die Brücke in Fertigteilbauweise innerhalb von 75 Tagen gebaut - und soll auf diese Weise die erste Expressbrücke dieser Art in Baden-Württemberg werden. Auch die viel befahrene Oehlerkreuzung beim Bootshaus in Marbach wird in dieser Zeit umgebaut. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit.