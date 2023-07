1 Das Mineral Anhydrit belastet den 2,5 Kilometer langen Engelbergtunnel erheblich. Nun muss er für 130 Millionen Euro saniert werden. Foto: factum/Simon Granville

Weil Stahlbauteile für die Innenwände des Engelbergtunnels aus einem Zulieferwerk in der Ukraine nicht den Anforderungen entsprechen, lassen die Bauarbeiten an der A 81 weiterhin auf sich warten. Wann es weitergeht, ist unklar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Leonberg - Dass ein neuartiges Virus aus China einmal die Bauarbeiten in einem gut 2,5 Kilometer langen Tunnel in Leonberg (Landkreis Böblingen) lahmlegen würde, hätte vor einem Jahr wohl noch niemand glauben können. Nun passiert dies zum wiederholten Mal: Eigentlich hätte bereits im Frühjahr 2020 die zweite Bauphase am Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 beginnen sollen.