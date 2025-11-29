Seit 55 Jahren ist Metro im Gewerbegebiet zwischen Speditionen und Bürogebäuden. Jetzt wurde der Standort modernisiert – und fit für veränderte Bedingungen in der Gastronomie.
Für die einen ist es die Metro in Stuttgart, für die anderen gehört der Großmarkt selbstverständlich zu Korntal-Münchingen. Tatsächlich führt die Zufahrt über Stuttgarter Gemarkung, während der Markt selbst im Nachbarlandkreis Ludwigsburg ist. Seit 55 Jahren ist der Einkaufsmarkt in der Motorstraße Ziel von Großkunden, vor allem aus der Gastronomie und Hotellerie. Nach mehrmonatiger Modernisierung ist der Markt am Donnerstag offiziell wieder seiner Bestimmung übergeben worden. Der Frischeabteilung mit Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch wurde aufgewertet, die Kühltheken sind energieeffizienter.