Großkundgebungen gegen rechts: Das Wochenende der Demokraten

1 Auf dem Stuttgarter Schlossplatz bekannten am Wochenende Zehntausende Menschen Farbe gegen Rechts. Foto: dpa//Julian Weber

Die Zivilgesellschaft hat sich zu einem imposanten Public Voting für Demokratie und gegen rechte Umtriebe versammelt. Diese Haltung gilt es jetzt auch im Alltag zu zeigen, kommentiert Redakteur Jan Sellner.











Schätzungsweise 20 000 Demonstranten am Samstag und noch mal bis zu 8000 am Sonntag, allein in der Landeshauptstadt Stuttgart. Ähnlich eindrucksvolle Bilder – kämpferisch, jedoch friedlich – boten sich am Wochenende fast flächendeckend in Deutschland. Hunderttausende Menschen in rund 90 Städten haben sich bundesweit an Demonstrationen für Demokratie und gegen rechts beteiligt. Ein solches öffentliches Meinungsbild hat es in Deutschland lange nicht gegeben. Es strahlt weithin aus.