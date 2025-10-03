Großherzog in Luxemburg vereidigt: Königspaare aus Belgien und Niederlande bei Thronwechsel

Luxemburg hat seit Freitag einen neuen Großherzog. Der feierlichen Amtsübergabe wohnten auch die belgischen und niederländischen Königspaare bei.
Am 3. Oktober hat Luxemburgs Großherzog Henri (70) nach fast 25 Jahren die Krone an seinen ältesten Sohn, Erbgroßherzog Guillaume (43), abgetreten. Wie bereits im Vorfeld zu erwarten war, sind vor allem aus den benachbarten Staaten zahlreiche Royals angereist. Sie ließen es sich nicht nehmen, der feierlichen Zeremonie beizuwohnen, bei der Henri zunächst im Palast die Abdankungsurkunde unterzeichnete, ehe Sohn Guillaume seinen Amtseid schwor.