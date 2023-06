Den Wetterexperten zufolge kommt im Laufe des heutigen Donnerstags (22. Juni) vor allem auf die mittleren und östlichen Regionen Deutschlands einiges zu. Nach den vergangenen heißen und stickigen Tagen besteht in vielen Landesteilen eine sehr hohe Unwettergefahr, man rechnet mit Starkregen, Großhagel und Böen bis Orkanstärke. Auch gefährliche Tornados seien bei der Wetterlage nicht auszuschließen.

"RTL Aktuell Spezial" zur Wetterlage der Nation

Grund genug für den Sender RTL, ihr bestehendes TV-Programm zur Primetime zugunsten einer thematischen Sondersendung umzuwerfen. In einem 15-minütigen "RTL Aktuell Spezial "mit dem Titel "Hitze, Dürre, Unwetter - Was bringt der Sommer?" werden Experten dem Publikum um 20:15 Uhr einen Ausblick darauf geben, was sie wettertechnisch im Sommer 2023 erwartet. Außerdem treffen der Ankündigung zufolge RTL-Reporter auf Menschen, die "der Hitze und Trockenheit mit kreativen Ansätzen entgegentreten". Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich dadurch um eine Viertelstunde.