Großglockner-Bergretter sauer: Unbedarfte Studenten aus höchster Not gerettet

Hüfthoher Schnee, dichter Nebel und eine Offline-Karte ohne Handyempfang: Drei Studenten aus Bangladesch haben sich am Großglockner in eine lebensgefährliche Lage manövriert.
Am frühen Morgen des 19. Mai 2026 starteten drei junge Männer aus Bangladesch, die in Deutschland studieren, zu einer Bergtour am Großglockner. Der 23-, 24- und 25-Jährige brachen gegen 4.30 Uhr vom Lucknerhaus über die Luckner Hütte in Richtung Stüdlhütte auf. Zur Orientierung verließen sie sich auf eine Offline-Karte auf einem Mobiltelefon – eine Entscheidung, die ihnen bald zum Verhängnis werden sollte.