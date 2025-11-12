Großfund im Pazifik: Drogenboot mit gut 13 Tonnen Kokain vor Panama abgefangen

1 Die Behörden in Panama sprechen von einem der größten Drogenfunde im Land. (Archivbild) Foto: Alejandro Bolivar/EFE/dpa

Ungewöhnliche Route, 11.500 Päckchen Kokain im Gepäck: Bei Panama gelingt der größte Drogenfund seit rund 18 Jahren.











Panama-Stadt - Panamas Sicherheitskräfte haben im Pazifik ein Drogenboot mit rund 13,5 Tonnen Kokain abgefangen. Bei dem Einsatz in der Nähe der Insel San José wurden die zehn Insassen des Schleppers festgenommen, wie die für Luft- und Seeoperationen zuständige Behörde Senan mitteilte. Der Fund gilt als die größte Drogen-Beschlagnahmung vor Panamas Küste seit 2007, als 19 Tonnen Kokain sichergestellt worden waren.