Die Internet-Störung kam auf leisen Sohlen. So mancher saß in seinem Marbacher Büro oder Geschäft und wunderte sich erst nur wenig darüber, dass das Telefon still stand. Herrlich ruhig heute.

Dann irgendwann die Gewissheit: Da stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Am späten Mittwochvormittag begann eine „großflächige Störung“, wie die Telekom einem Marbacher Kunden gegen Mittag mitteilte. Internet und Telefon? An vielen Stellen Fehlanzeige. Ebenso wie alles, was damit zusammenhängt.

Lesen Sie auch

Plötzlich ist also alles ein bisschen anders. Kreditkarten-Lesegeräte in den Läden funktionieren nicht mehr. In der Bäckerei Mildenberger hängt am Nachmittag daher ein Zettel mit der Aufschrift „Nur Bargeld möglich“. Und die Mitarbeiterin sagt lachend: „Dann muss ich halt Kopfrechnen.“

Geschäfte und Banken betroffen

Ansage mit Herz: An diesem Automaten gibt es am Mittwoch kein Geld. Foto: Sandra Lesacher/

Ein Marbacher, der vor der Bäckerei steht, sagt: „Oh, dann muss ich schnell zur Bank.“ Dort, am Geldautomaten, hängt allerdings ebenfalls ein Zettel – sogar mit Herzchen. „Unser Geldautomat ist momentan außer Betrieb, da aktuell keine Internetverbindung besteht.“

Wer also an diesem Tag Bargeld hat, ist besser dran – und kann zum Beispiel in der Apotheke eine Besorgung machen. Allerdings auch das sehr eingeschränkt. Verschreibungspflichtige Medikamente müssen im System ausgebucht werden, erklärt Heike Leitner, pharmazeutisch-technische Assistentin in der Apotheke Palm in der Marktstraße. Das geht nur mit Netz.

Auch E-Rezepte können aufgrund des Internet-Ausfalls nicht eingelöst werden. Einige Marbacher Ärzte haben am Mittwoch schnell reagiert und ihren Patienten wieder Papier-Rezepte mitgegeben. Die Bestellungen reichten die Apotheken-Mitarbeiter derweil mündlich per Privathandy beim Großhändler ein. „Ob etwas lieferbar ist oder nicht, kann ich meinen Kunden gerade nicht sagen“, sagt Heike Leitner. Am späten Nachmittag funktionierte dann immerhin das Telefon wieder.

Das Telefon war es auch bei Markus Kienzle vom gleichnamigen Optiker-Geschäft, das ihn am Vormittag stutzen ließ. „Ich war überrascht, wie ruhig es war“, berichtet er. Business as usual war auch bei ihm an diesem Tag nicht möglich. Seine Mitarbeiter und er konnten keine Bestellungen aufgeben und keine Termine ausmachen. Ein Teil der Arbeit konnte aber weiterlaufen. „Zum Glück gibt es Stift und Zettel“, sagt Kienzle.

Rathaus bleibt handlungsfähig dank Back-up-Leitung

Im Marbacher Rathaus lief alles wie gehabt. Das liegt daran, dass das Verwaltungsgebäude eine Back-up-Leitung hat, die anspringt, wenn die Hauptleitung ausfällt, erklärt Bürgermeister Jan Trost. Er hat von außerhalb mitbekommen, dass es in der Stadt mit dem Internet von Vodafone und Telekom Probleme gibt. „Eine offizielle Info gab es nicht.“

Eine Information über den Internetausfall liegt am späten Nachmittag auch auf die Presseanfrage an die Telekom nicht vor. Ein Kunde des Unternehmens berichtete aber zumindest, dass der Netzbetreiber ihm in Aussicht gestellt hätte, dass die Störung bis 22.30 Uhr behoben sei.