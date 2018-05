Großfeuer in Waiblingen Tipps für die Zeit nach dem Brand

Von anc 09. Mai 2018 - 19:11 Uhr

Rauchwolken transportieren allerlei Schadstoffe. Foto: Gottfried Stoppel

Eine gewaltige Rauchschwade ist wegen eines Großbrandes bei einer Recyclingfirma am Mittwochvormittag über Waiblingen, Fellbach und Teile von Stuttgart gezogen. Hier einige Tipps, was man in solchen Fällen beachten sollte.

Waiblingen - Bei Bränden können zahlreiche Schadstoffe freigesetzt werden, je nachdem, was in Flammen steht. Generell gilt: vorsichtshalber die Fenster schließen, damit keine unerwünschten Partikel in der guten Stube landen. Falls das doch der Fall ist und Spuren des Brandes in der Wohnung zu finden sind, zum Beispiel in Form von Rußpartikeln, sollte man möglichst schnell die Gebäudeversicherung verständigen.

Giftige Stoffe

Bei Bränden besonders problematisch sind halogenhaltige Kunststoffe wie PVC, denn bei ihrer Verbrennung können Dioxine entstehen. Vorsicht gilt auch bei Polyurethanen, die oft in Polstermöbeln, Matratzen, Schwämmen oder der Beschichtung von Teppichen Verwendung finden. Bei Feuer kann sich Blausäure bilden.

Gemüse gut waschen

Gartenbesitzer sollten ihr Obst und Gemüse nach dem Durchzug einer Rauchwolke gut mit Wasser abwaschen. Wer seine Pflanzen mit Regenwasser gießt, wartet am besten den ersten Regenguss danach ab und verwendet dieses Wasser nicht, da darin Rußpartikel enthalten sein können. Das Wasser des nächsten Regens kann man dann wieder verwenden.

Erste Hilfe fürs Auto

Wer auf seinem Auto Ruß oder andere Spuren entdeckt, sollte dem Lack zuliebe möglichst rasch eine Waschanlage ansteuern und die Überbleibsel entfernen.