6 Bei dem Feuer in Aalen brannte ein Einkaufszentrum aus. Foto: SDMG

Nach dem Brand in einem Aalener Einkaufszentrum ist die Gaststätte Enchilada in den Fokus der Ermittler gerückt. Die Polizei bittet Gäste, die an dem Abend dort Handyfotos gemacht haben, sie zu teilen.

Aalen - Nach dem Brand in einem Aalener Einkaufszentrum, bei dem in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist, bittet die Polizei nun um Mithilfe von Menschen, die in der Nähe Fotos mit ihrem Handy gemacht haben. Im besonderen Fokus der Ermittler steht die Gaststätte Enchilada, die sich ebenfalls in dem Gebäude befand.

Im Rahmen der Brandermittlungen sucht die Kriminalpolizei Aalen (Ostalbkreis) Lichtbilder vom Innenbereich als auch von der Außenterrasse der Gaststätte. Deshalb werden die Gäste gebeten, die am Montagabend im Enchilada gewesen sind und zufällig Bilder fertigten, sich mit der Kriminalpolizei Aalen unter der Telefonnummer 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Um das Feuer zu löschen, war in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr mit einem Großaufgebot angerückt. Das Dach des Hauses wurde bei dem Brand komplett zerstört. Die Polizei habe mehrere angrenzende Wohnhäuser geräumt und die Innenstadt abgesperrt, hieß es am Morgen. Verletzte gab es nicht.