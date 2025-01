Großfeuer im Raum Los Angeles: Oscar-Nominierungen wegen Großbränden verschoben

1 Wegen der Großbrände in Los Angeles wird die Bekanntgabe verschoben. Foto: dpa/Amy Katz

Am 17. Januar sollten die mit Spannung erwarteten Oscar-Nominierungen verkündet werden. Aufgrund der Großfeuer in Los Angeles wird der Termin verschoben.











Link kopiert



Die Großfeuer im Raum Los Angeles wirken sich nun auch auf die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen aus. Am 17. Januar wollte die Filmakademie die Anwärter für Hollywoods höchsten Preis verkünden. Dies werde aufgrund der Brände zwei Tage später stattfinden, teilte Geschäftsführer Bill Kramer in einem Brief an die rund 10.000 Mitglieder mit, wie US-Medien berichteten. Das gibt den Filmschaffenden mehr Zeit, über die Kandidaten abzustimmen.