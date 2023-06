4 Ob Luca zu seinem Ehrenpaten Frank-Walter Steinmeier linst? OB Jürgen Kessing (links) hat die Patenschaftsurkunde und Geschenke vorbeigebracht. Foto: Jürgen Bach Foto:

Freude und Herausforderung: Das Familienglück von Sabrina Hoffmann und Patrick Betzler aus Bietigheim-Bissingen, die sieben Kinder haben, hat seinen Preis. Es stößt nicht nur auf Wohlwollen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bietigheim-Bissingen - Interessiert und mit großen Augen fingert Luca dem Bietigheim-Bissinger Oberbürgermeister Jürgen Kessing an Nase und Maske herum. Der wache kleine Kerl, gerade einmal sechs Monate jung, fremdelt kein bisschen, während sich seine größere Schwester Mariella (eins) doch lieber in etwas Entfernung an das Knie ihres Papas Patrick Betzler schmiegt, angesichts fremder Menschen und Blitzlichtgewitter in der Wohnung. „Das ist ja fast wie bei den Filmfestspielen in Cannes“, schäkert Kessing. Sabrina Hoffmann lächelt milde. Die Mutter der beiden und fünf weiterer Kinder, die aber alle gerade im Kindergarten oder in der Schule sind, ist Turbulenz in der Wohnung gewöhnt.