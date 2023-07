1 Der Markt in Ludwigsburg ist ein Besuchermagnet. Foto: Archiv (Stadt Ludwigsburg

Kommunen im Kreis Ludwigsburg zeigen sich zuversichtlich, Budenzauber anbieten zu können. Es gibt aber noch Fragezeichen, und vieles hängt von der Coronalage ab.









Ludwigsburg - In normalen Jahren ist der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt ein Besuchermagnet, der Gäste aus nah und fern anzieht. Weil die Zeiten wegen Corona aber nicht normal sind, fiel der beliebte Budenzauber 2020 ins Wasser. Bislang ist unklar, ob das Event in diesem Winter wieder über die Bühne gehen kann. Etwas schlauer wird man erst jetzt sein, nachdem die neue Corona-Verordnung des Landes wie angekündigt an diesem Donnerstag in Kraft tritt – und welche die Verantwortlichen in der Barockstadt gründlich studieren und auf der Basis dann das weitere Vorgehen festzurren wollen. „Zumindest für uns kann ich sicher sagen, dass wir zuerst diese Erscheinung abwarten und dann eine Entscheidung treffen beziehungsweise Planungen konkretisieren“, erklärt Mario Kreh, Geschäftsführer von Tourismus & Events Ludwigsburg.