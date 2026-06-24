Großevent in Leonberg: Was bedeutet die Hitze für den Citylauf?

Die Organisatoren des Leonberger Laufs beraten die aktuelle Situation, haben aber noch keine Entscheidung getroffen. Fest steht aber bereits, dass ein beliebtes Fest ausfällt.

Fällt der Leonberger Citylauf am Samstag womöglich der Hitze zum Opfer? Das steht im Moment bisher nicht zur Debatte. Gleichwohl spricht das Organisationsteam um Ralf Soffner von „vielen Anfragen bezüglich einer möglichen Verschiebung, einer Absage oder zu geplanten Hitzeschutzmaßnahmen“. Das Orga-Team nehme „die Gesundheit und die Sicherheit aller Beteiligten sehr ernst“ und befinde sich „in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Partnern, um die Situation umfassend zu evaluieren und die bestmöglichen Lösungen zu prüfen“. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten aber noch „keine konkreten Aussagen über das genaue Vorgehen getroffen werden“.

Der Leonberger Citylauf hat sich innerhalb von 16 Jahren zu weit mehr als einem reinen Sportereignis entwickelt: Er ist ein Volksfest, das entlang der Laufstrecke in der ganzen Stadt gefeiert wird und zudem einen besonderen Hotspot hat: die Eltinger Fanmeile in der Carl-Schmincke- Straße.

Fußball-WM ist fürs Sommerfest eine große Konkurrenz

Auf dem Abschnitt zwischen der Weinstube Alt-Eltingen und Keplers Café ist dann stets Stimmung pur angesagt. Die Zuschauer versorgen sich bei der Bäckerei Marquart mit Wecken, Wurst und Wein, bevor die tapferen Läuferinnen und Läufer lautstark bejubelt werden. Im Anschluss geht's dann gerne auf den Kirchplatz, wo der Obst-, Garten- und Weinbauverein Eltingen-Leonberg sein Sommerfest feiert.

Doch unabhängig davon, ob der Hauptlauf am Samstag wie geplant um 20.20 Uhr in der Steinstraße startet: Der Eltinger Kirchplatz bleibt am Wochenende in jedem Fall leer. Denn die Obstgärtner und Weinbauern lassen ihr beliebtes Sommerfest ausfallen. „Es gibt mehrere Gründe“, sagt Martin Esslinger. „Bei Spielen der WM und der EM blieben in den vergangenen Jahren viele Plätze leer.“ Der Vereinsvorsitzende verhehlt auch nicht, dass die Ausgaben immer größer werden, die Einnahmen aber oft nicht mithalten könnten. Letztlich sei es zusehends schwieriger, genügend Mitglieder für die Stände und das Drumherum zu gewinnen.

Nicht nur das Wengerterfest lockt dieses Jahr

Zumal vier Wochen später der Obst-, Garten- und Weinbauverein das nächste Großereignis auf der Liste hat. Denn vom 24. bis zum 27. Juli steigt das Wengerterfest in der Feinau. Im ersten Jahr ohne den langjährigen Organisator Albert Kaspari – er ist kurz vor Weihnachten verstorben – haben die Wengerter einige Neuerungen zu bieten. So wird es wieder fünf Stände zwischen den Feinau-Reben geben. Der Verein selbst ist auch mit einem eigenen Stand dabei.

Und was das kommende Wochenende betrifft: Auf eine rustikale Festle-Atmosphäre muss niemand verzichten. Denn am Waldeck steigt vom Samstag, 27., bis Montag, 29. Juni, das in ganz Leonberg beliebte Waldfest des Musikvereins Höfingen.