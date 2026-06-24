Großevent in Leonberg: Was bedeutet die Hitze für den Citylauf?

Die Organisatoren des Leonberger Laufs beraten die aktuelle Situation, haben aber noch keine Entscheidung getroffen. Fest steht aber bereits, dass ein beliebtes Fest ausfällt.
Fällt der Leonberger Citylauf am Samstag womöglich der Hitze zum Opfer? Das steht im Moment bisher nicht zur Debatte. Gleichwohl spricht das Organisationsteam um Ralf Soffner von „vielen Anfragen bezüglich einer möglichen Verschiebung, einer Absage oder zu geplanten Hitzeschutzmaßnahmen“. Das Orga-Team nehme „die Gesundheit und die Sicherheit aller Beteiligten sehr ernst“ und befinde sich „in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Partnern, um die Situation umfassend zu evaluieren und die bestmöglichen Lösungen zu prüfen“. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten aber noch „keine konkreten Aussagen über das genaue Vorgehen getroffen werden“.