Großes Weinfest: Motto des Fellbacher Herbsts steht jetzt fest – Zehntausende Besucher erwartet

1 Impression beim Festakt nach dem Herbstumzug im vergangenen Jahr. Foto: Gottfried Stoppel

Oberbürgermeisterin Gabriele Zull hat den Slogan fürs Erntedankfest in diesem Oktober bekannt gegeben. Der Fellbacher Herbst zählt zu den größten Weinfesten in Süddeutschland.











Bereits im Frühling denkt man gerne an schöne Ausflüge ins Grüne, an heiße Tage im Sommer mit Abkühlung im kühlen Bassin des Freibads. In Fellbach allerdings muss in jenen März- und April-Wochen eine besondere Person schon eine Jahreszeit weiter denken. Es handelt sich um die Oberbürgermeisterin Gabriele Zull, der es dank der Schultestradition vorbehalten ist, das Motto für den Fellbacher Herbst auszudenken. Immerhin handelt es sich dabei um eines der größten und publikumsträchtigsten traditionellen Erntedank-, Heimat- und Weinfeste in Süddeutschland.